Kocaeli Gölcük'te 32 metrekare dükkan icradan satışta

Gölcük İcra Dairesi tarafından ilçede bulunan 32 metrekare dükkan icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan dükkan için 120 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dükkanın satış tarihi 19.07.2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.



İşte detaylar

Kocaeli İl, Gölcük İlçe, 218 Ada, 5 Parsel, İHSANİYE Mahalle/Köy, zemin kat bağ.böl.no 4 Nolu Bağımsız Bölüm Kocaeli Büyükşehir belediyesinin ve Gölcük belediyesinin imar planı sınırları içindedir .Söz konusu taşınmaz 3 katlı yapının zemin katında yer almaktadır. Keşif tarihinde 218 ada, 5 parsel üzerinde bulunan yapının zemin katında 1 adet kahvehane işletmesi tespit edilmiştir. Ancak ruhsata esas arşiv dosyasında yapılan incelemede, söz konusu yapının zemin katının 2 adet dükkan olarak projelendirildiği, davaya konu 4 nolu dükkanın ise binaya girişte sağda kalan kısma denk geldiğive kapladığı alanın ise yaklaşık 32 m2 alan olduğu tespit edilmiştir. Gölcük Devlet Hastanesinden kuzey yönde devam eden Hastane Caddesi üzerinde yer almaktadır. Şehrin merkezine yakın sayılabilecek konumda, hemen ön caddesinden minibüs güzergahı bulunmaktadır. Hastane caddesi üzerinde olup, son zamanlarda yapılaşma hızının yüksek olduğu bir alanda bulunmaktadır. Hemen yakınında Gölcük devlet Hastanesi, İlköğretim Tesis Alanı ve D-130 Karayoluna yaklaşık 200 m mesafededir. Yapımı devam eden ve bir çok iskan edilen mesken ve dükkan yer almaktadır. Söz konusu taşınmaz yol, su, elektrik, haberleşme gibi altyapı hizmetlerinden oldukça hızlı yararlanabildiği bilirkişi raporu ile tespit edilmiştir.

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