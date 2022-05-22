Osmaniye'de bulunan 52 metrekare dükkan icradan satışta

Osmaniye İcra Dairesi tarafından merkezde bulunan 52 metrekare dükkan icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan dükkan için 23 bin 400 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dükkanın satış tarihi 15.09.2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.



İşte detaylar

Osmaniye İli, Merkez İlçesi, İstiklal Mah. 110 Ada, 6 Parsel, Zemin Kat, 1 Bağ. Böl. Nolu ,Altında Beş Dükkan bulunan Kargir Ev vasıflı taşınmaz; tahmini25-30 yaşında olup, taşınmaz üzerinde 3 katlı bina bulunmaktadır. Cumhuriyet Meydanı Karşısı adresinde konumludur. Bina olarak eski bir yapıdır. Zemin kat 1 nolu bağ.böl. işyeri olarak kullanılmakta olup; Yapının etrafında iş yeri nitelikli yapılar mevcuttur.Taşınmaz Cevdet Sunay Cad ile Palalı Süleyman Cad arasında olup; cumhuriyet meydanı karşısı Tülücüler sokakta zemin +2 katlı bir yapıdır. Dükkan 52 m ² brüt alana sahip olup; Girişte işyeri olarak kullanılan ofis, Mutfak ve WC den oluşmaktadır. yerler seramik olup giriş kapısı pimapen ve camdır ve mutfakta dolap yoktur ve banyoda duşakabin yoktur. Binanın iç duvarlar boyaları yeni olup; kartonpiyer vardır. Taşınmazın borçlu adına kayıtlı 1/20 hissesinin satışı yapılacaktır.

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