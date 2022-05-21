İzmir Kiraz'da 19.807 metrekare tarla ve üzerindeki tek odalı mesken icradan satılık!

T.C. Kiraz İcra Dairesi tarafından İzmir Kiraz'da bulunan 19 bin 807 metrekare tarla ve üzerindeki tek odalı mesken icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan arsa için 510 bin 475 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan arsanın satış tarihi 22.07.2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:



1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : İzmir ili Kiraz ilçesi Dokuzlar mah. Darı yeri mevki 193 ada 1 parselde kayıtlı tarla vasfındaki taşınmaz 19.807,03 m² yüzölçümlü taşınmaz tam hisse itibarı ile borçlu adına kayıtlıdır. Taşınmaz Kiraz ilçe merkezine kuş uçuşu yaklaşık 11 km mesafede dağlık bir alan içerisinde yeralan Dokuzlar Mahallesinin kuzey yönünde bulunmaktadır. Taşınmazın doğu yönünden yola bağlantılı olup diğer yönleri komşu parseller ile çevrilidir. Parsel üzerinde tuğla malzemeden yığma tarzda imal edilmiş tek katlı mesken/depo vasıflı yapı bulunmaktadır. 24,00 m² oturma alanına sahip olan yapı; tek oda olarak düzenlenmiştir. Zemini grobeton olan yapının kapı ve pencereleri pvc doğramadan imaldir. İçerisinde ocak bulunur. Yaklaşık 10 yıllık alan yapı kısmen sıvalıdır. Tavanı plastik lambiri olan yapının çatısı ahşap dilmeler üzeri kiremit malzeme ile örtülüdür. Keşif günü itibariyle taşınmazın muhtelif alanlarının teraslanmış ekilebilir olduğu ve eğimli yerlerinde çeşitli cins ve sayıda ekonomik verim çağında ve ekonomik verim çağına gelmemiş kestane, ceviz ve elma ağırlıklı çok sayıda karışık meyve ağaçları ile dikili olduğu tespit edilmiştir. Taşınmazın etrafında kaynak sularının olduğu görüldü sulamanın bu kaynak sularından yapıldığı tespit edildi. Taşınmazın teraslanmış ekilebilir alanlarının olması, içerisinde bağ evinin olması, yola cepheli olması, kaynak sularından sulama imkanlarının olması değerini olumlu etkilemektedir.

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