Çekmeköy'de 136 metrekare dükkan icradan satışa çıktı

İstanbul Anadolu Gayrimenkul Satış İcra Dairesi tarafından Çekmeköy'de bulunan 136 metrekare dükkan icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan dükkan için 1 milyon 200 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dükkanın satış tarihi 29.07.2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.



İşte detaylar

Erzurum 2.İcra Müdürlüğünün 2021/8953 esas sayılı dosyasından talimatla müdürlüğümüz talimat dosyasından satışa çıkarılan taşınmaz;İstanbul İli, Çekmeköy İlçesi, Taşdelen Mahallesi, Güngören Mevkii. 1015 parsel, 480/10000 arsa paylı, onüç katlı ve oniki katlı betonarme apartman ve arsası anataşınmaz nitelikli, 2.345,06m2 anataşınmaz yüzölçümlü, A blok, Bodrum kat, 42 nolu bağımsız bölüm dükkan nitelikli taşınmazdır. Borçlu adına tam hisselidir.Satışa çıkarılan;480/10000 arsa paylı, 1015 parsel,A blok, Bodrum kat, 42 nolu bağımsız bölüm dükkan nitelikli taşınmazın bulunduğu anataşınmazın özellikleri; bina Yol altı 3 kat ve yol üstü 10 katlı, 42 bağımsız bölüm içermekte olup, 8.319,69 m2 inşa alanlı, betonarme tarzında, IV/A yapı sınıfında olduğu incelenen belgelere istinaden tespit edilmiştir.Onaylı mimari projesine göre; 3. Bodrum katta, 2. Bodrum katta otopark, 1.bodrum katta; bina girişi ve 2 adet dükkan, zemin katta; diğer normal katlarda 4 adet daire olmak üzere blokta toplam 42 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır.

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