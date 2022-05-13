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    • Emlak&OTO
    • 13.05.2022 10:27
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    • 13.05.2022 10:27
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    Karabük'te icradan 126 bin TL'ye satılık daire! Bu ilana ilgi büyük...

    Basın İlan Kurumu'na ait internet sitesi üzerinden satışa çıkan ev, araba, arsa, tarla ilanları büyük ilgi çekiyor. Yeni ilanlar arasında yer alan Karabük merkezde 100 metrekare daire fiyatıyla ön plana çıktı.

    O ilde 126 bin TL’ye daire! İcradan satışa çıkıyor

    Karabük Satış Memurluğu tarafından merkezde bulunan 100 metrekare daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 126 bin TL muhammen bedel belirlendi.

    Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 20.06.2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

    İşte detaylar
    Karabük İl Merkez İlçe 5000 Evler Cumhuriyet Mahallesi Camcı Gecesi mevkiinde kain 389 ada 23 parsel sayılı 3 Katlı Kargir Apartman niteliğindeki ana taşınmazdaki Blok/Kat/Giriş-B.B.No: -/1/-Bağımsız Bölüm No:4, Arsa Pay/Payda:1/7, Bağımsız Bölüm Niteliği Mesken olan taşınmaz üzerindeki ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verilmiştir.Tapu kayıtları incelendiğinde; Eklenti Bilgileri kısmında "EKİ 4 NOLU KÖMÜRLÜK" bilgisi yer almıştır. Bilirkişi raporlarına göre; taşınmazın 1. kat 4 nolu bağımsız bölümde kayıtla olduğu, bağımsız bölümün 3+1 planında salon, mutfak, 2 oturma odası, yatak odası, wc, banyo ve balkondan ibaret olduğu, yaklaşık 100 m2 kullanım alanı bulunduğu, bağımsız bölümün kuru yüzeylerin beton ve marley kaplı olduğu, iç kapıların ahşap kapı, dış kapının çelik kapı olduğu, camların PVC doğrama olduğu, ısınma sisteminin doğalgaz kombi olduğu, yapının asansörünün bulunmadığı, iç kısmının yıpranmış ve eski olduğu, tüm zeminlerde, wc-banyo kısmında tadilat gerektiği, taşınmazın her türlü belediye hizmetlerinden faydalandığı, park, okul, pazaryeri, market, eczane, cami gibi tesislere yakın olduğu belirtilmiştir.

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    Haberler Emlak&OTO Karabük'te icradan 126 bin TL'ye satılık daire! Bu ilana ilgi büyük...
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