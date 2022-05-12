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    • Emlak&OTO
    • 12.05.2022 10:46
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    • 12.05.2022 10:46
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    İstanbul Silivri'de 74 metrekare daire 300 bin TL'ye icradan satışta

    Basın İlan Kurumu'na ait internet sitesi üzerinden satışa çıkan ev, araba, arsa, tarla ilanları büyük ilgi çekiyor. Yeni ilanlar arasında yer alan İstanbul Silivri'de 74 metrekare daire fiyatıyla ön plana çıktı.

    İstanbul’da 300 bin TL’ye daire! 21 Haziran’da satışta

    Silivri İcra Dairesi tarafından ilçede bulunan 74 metrekare daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 300 bin TL muhammen bedel belirlendi.

    Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 21.06.2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

    İşte detaylar
    İstanbul ili, Silivri ilçesi, Selimpaşa Mahallesi, Güvercin Tepe Mevkii, 6895 Parsel numarasında kayıtlı, 457,00 m2 yüzölçümlü, Altı Katlı Yirmi iki Daireli Kargir vasıflı, 4. Kat, 21 Bağımsız Bölüm Nolu, 15/324 Arsa Paylı, Mesken Nitelikli ana taşınmazın TAM hissesinin Necla OKAT adına kayıtlı olduğu anlaşılmaktadır. Taşınmazın tapu kaydı üzerinde şerh ve beyan bulunmaktadır.

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    Haberler Emlak&OTO İstanbul Silivri'de 74 metrekare daire 300 bin TL'ye icradan satışta
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