Kocaeli'de icradan satılık daire fırsatı! Fiyatıyla ilgi çekiyor

Kocaeli İcra Dairesi tarafından Başiskele'de bulunan 1+1 44 metrekare daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 280 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 29.06.2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.



İşte detaylar

Kıymet takdirine konu taşınmazın bulunduğu müstakil bina yaklaşık 6 yıllık olup, Yürüyüş Caddesi isimli ana artere cephelidir. Bina girişi cadde tarafından merdivenle inilmek suretiyle ulaşılan yan cepheden sağlanmaktadır. Binanın dış cephesinde ısı yalıtım yapılmıştır, toplam 8 bağımsız bölümden oluşan binada asansör yoktur. 2.normal katta 6-7-8 no.lu bağımsız bölümler vardır. Bunlardan kıymet takdirine konu 7 no.lu bağımsız bölüm sadece 2.katta konumluyken, diğer daireler çatı katı ile birlikte dubleks dairelerdir.



İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın