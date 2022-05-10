Sakarya Serdivan'da icradan satılık daire! 375 bin liraya ilana çıktı! İşte detaylar

Sakarya 3. İcra Dairesi tarafından Serdivan'da bulunan 115 metrekare daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 375 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 25.07.2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.



İşte detaylar

Dairenin bulunduğu apartman 30 yıllıktır. 1999 depreminde güçlendirme projesi yapılıp 2001 yılında iskan belgesi almıştır. Dairenin çelik giriş kapısı bulunmaktadır. Daire 3+1 olup, 115 m2 kullanım alanlıdır.

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