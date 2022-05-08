204 bin TL’ye icradan daire! Bu ilan büyük ilgi çekiyor

İskenderun İcra Dairesi tarafından Hatay'da bulunan 3+1 daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 204 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 01.08.2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.



İşte detaylar

Konu Taşınmaz Hatay ili, İskenderun ilçesi, Sarıseki mahallesi, 1908 ada 13 nolu arsa vasıflı parsel üzerinde 4 katlı yapı bulunmaktadır. Tapu kayıtlarına göre konu parselin 1.034,80 m2 alanlı olduğu belirlenmiştir. Değerlemeye konu taşınmaz zemin katta bulunan 103/2077 arsa paylı 4 nolu bağımsız bölümdür.

İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın