İzmir Çeşme'de dubleks mesken icradan satılığa çıkarıldı

T.C.Çeşme İcra Dairesi tarafından ilçede bulunan 1.121 m² dubleks mesken icradan satılığa çıkarıldı. Satışa çıkarılan dubleks mesken için 5.000.000 TL muhammen bedel olarak belirlendi.





Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan tarım arazisinin satış tarihi 23.06.2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.



İşte ilanlar ilgili detaylar;



1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : İzmir İl, Çeşme İlçe, 4223 Ada, 15 Parsel, ALAÇATI Mahalle, Göbene mevkinde bulunan Dubleks mesken nitelikli, Zemin+1. Kat, 2 Numaralı bağımsız bölüm satışa çıkarılmıştır. Parselin üzerinde 3 adet dubleks mesken bulunmakta olup, satışa konu olan 2 numaralı bağımsız bölüm ortada bulunan konuttur. Taşınmaz modern mimari tarzda inşa edilmiştir. Arsanın bahçe duvarı tamamen alaçatı taşıyla kaplanmıştır. Kapı ve pencere doğramaları PVC imal edilmiş olup bütün kapı ve pencereleri kepenklidir. Üst balkonun korkulukları renkli camdır. Çevresi bahçe olan taşınmazın etrafı yüksek sınır bitkileriyle komşulardan ayrılmış olup bahçesinde özel yüzme havuzu vardır. Bahçesi düzenli bakımlı olup dekoratif bitkilerle zenginleştirilmiştir. Zeminde bulunan terasın etrafı camla kapatılarak oturma mahalli haline getirilmiştir. Zeminde kapatılan bölümün üstü balkon olarak düzenlenmiştir. Taşınmaz içerisine girilmemiş olup dışarıdan inceleme yapılmıştır. Tabanda yaklaşık 60m² büyüklüğünde bulunan dubleks meskenin 120m² kapalı alanı bulunmaktadır. Dubleks meskenin bulunduğu arsanın önünde park ve açık otoparkın bulunması taşınmazın değerini olumlu yönde etkilemektedir.

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