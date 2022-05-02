Beylikdüzü'nde depolu dükkan icradan satılığa çıkarıldı

Büyükçekmece 3. İcra Dairesi tarafından Beylikdüzü'nde bulunan 83 metre kare taşınmaz 290 bin lira muhammen bedel ile icradan satılığa çıkarıldı.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan taşınmazın satış tarihi 31.05.2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar;



TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZ:

Özellikleri : Satışa konu taşınmaz, tapunun Beylikdüzü İlçesi, Yakuplu Mahallesi, 624 ada 59 parselde kayıtlı zemin kat (1) bağımsız bölüm no.lu depolu-dükkan olarak kayıtlı olup, Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi, Kervansaray Caddesi, 144. Sokak No: 60 (tabelasında Renault yazan oto yedek parça dükkanı) adresinde yer almaktadır. Yerinde yapılan incelemede, dükkanın girişinin zemin kattan müstakil olarak yapıldığı, zemin katın 54,55 m2 alan ve 2,76 m2 tuvalet, içerden sarmal bağlantı merdiveni ile ulaşılan bodrum kat deponun 28,55 m2 tek alandan ibaret olduğu, cephesinin alüminyum ve cam vitrin şeklinde inşa edildiği, tretuvardan düz ayak giriş imkanına sahip olduğu hususları tespit edilmiştir. Bina cephesinden binaya bakışta en soldaki dükkandır. Binada oturan bulunmamaktadır. Dükkanın yer aldığı binanın natamam inşaat seviyesinde olduğu, zemin katta bulunan dükkanların faaliyet gösterdiği tespit edilmiştir. Onaylı mimari projesi kapak sayfasına göre depolu dükkan brüt 90,75 m2, net 82,50 m2 kullanım alanına sahiptir.

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