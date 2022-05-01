Mardin Kızıltepe'de icradan satılık ucuza daire! Fiyatı ilgi çekti

Kızıltepe İcra Dairesi tarafından Mardin'de bulunan 124 metrekare 3+1 daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 206 bin 985 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 23.06.2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.



İşte detaylar

Mardin ili, Kızıltepe ilçesi, Tepebaşı Mah, 164 ada, 15 nolu parsel, 3. kat, 11 nolu bağımsız bölüm satışa çıkarılacaktır. 15 nolu parselin vasfı arsa olarak ayrılmakla birlikte 15 nolu parselin tapu alanı ise 598,53 m2 olarak geçmektedir. 11 nolu bağımsız bölümün vasfı ise mesken olarak geçmekte olup 48/1248 arsa paylı hissesine karşılık gelen taşınmazın tapu alanı 23,02 m2'dir. Taşınmazın tüm zeminleri seramik kaplama olup duvar ve tavanları boyalıdır. Mutfak dolapları ve vitrifiye imalatları tamdır. İç kapılar ahşap panel dış kapı çelik kapıdır. Konu taşınmazın bulunduğu bina 5-10 yıllık bir betonarme binadır. Konu taşınmaz olan 11 nolu b.b. mesken vasıflı olup 107 m2 net,124 m2 brüt alana sahiptir. Projesine göre 3 oda, 1 salon,1 balkon, banyo, mutfak ve wc hacimlerinden oluşmaktadır.

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