Samsun İlkadım'da 78 metrekare daire icradan satışa çıktı

Samsun İcra Dairesi tarafından İlkadım'da bulunan 2+1 78 metrekare daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 218 bin 600 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 22.06.2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.



İşte detaylar

Samsun İli, İlkadım İlçesi, Cedit (K1) Mahallesi 7668 ada 6 parsel zemin kat 2 nolu Bağımsız bölüm mimari projeye, göre brüt alan 78,00 m2 net alan ise 68,00 m2 alana sahiptir. Mimari projesine göre 2 nolu bağımsız bölüm mesken; 2 yatak odası, 1 salon, 1 Sandık Odası, 1 mutfak, 1 hol/ gece holü, 1 wc, 1 banyo, 1 balkon olarak projelendirilmiştir. Taşınmazın bulunduğu binanın ısınma sistemi doğalgazlıdır.

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