Eskişehir Odunpazarı'nda 66 metrekare kerpiç ev mahkemeden satılığa çıkartıldı (İcradan satılık ev ilanları)

T.C. Eskişehir 3. Satış Memurluğu tarafından Odunpazarı'nda bulunan 66 metrekare daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 200 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 27.05.2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.



İşte detaylar



Taşınmaz tapuda Eskişehir ili, Odunpazarı ilçesi, Cunudiye mahallesi, 12762 Ada, 9 Parsel sayı ile Kerpiç Ev niteliğinde kayıtlı olup; parsel üzerinde tek katlı eski kerpiç bir yapı olduğu görülmüştür. Yapının dış cephesi sıvalı ve boyalıdır. Çatısı kiremit ile örtülü, pencereleri PVC doğramadır. 2 oda, giriş holü, giriş holünde oluşturulmuş mutfak nişi, WC ve kömürlük mahallerinden oluşmuştur. İç duvarlar badanalıdır. Bakımsız vaziyetteki yapının oturum alanı parselin tamamını kaplamaktadır ve yaklaşık 66,99 m²'dir. III. Sınıf A Grubu yapı sınıfında bulunan binanın yaşı ve genel durumu dikkate alındığında yıpranma oranının % 75 olabileceği kanaatine varılmıştır. Taşınmaz yaklaşık kuş uçuşu Atatürk Bulvarına 210,00 m., Atatürk Lisesine 550,00 m., Eskişehir Valiliğine 850,00 m. mesafededir.



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