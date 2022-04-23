Manisa Salihli'de 90 metrekare 3+1 daire icradan satılıktır

T.C. Salihli 1. İcra Dairesi tarafından Manisa Salihli'de bulunan 90 metrekare 3+1 daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 225.000 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 27.07.2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.



İşte detaylar



Satışa konu taşınmaz Manisa İli, Salihli İlçesi, Sağlık Mahallesi, 2129 ada, 79 parsel, ARSA niteliğinde ve 714,16 m2 yüzölçümündedir. Batısından 152 Sokak ile cepheli ara parsel imar durumuna göre; blok nizam, 5 katlı yol cephesinden 5,00 m, yan cephesinden 4,00 m ve arka cephesinden 8,00 m bahçe çekme mesafeli, T.AK.S.%40 ve K.A.K.S %220'dir. 2129 ada, 79 parsel üzerinde konut olarak kullanılan betonarme yapı, zemin kat ve 3 normal kattan ibarettir.



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