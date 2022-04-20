Konutta yeni vurgun yöntemi! Fırsatçı ev sahiplerinin 'sadece yabancıya kiralık, Türkler aramasın' ilanına sert tepki: Mahkemeye verin

Öte yandan artan kira fiyatlarıyla ilgili durumu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör ev sahiplerine dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Son dönemde emlak sitelerinde özellikle İstanbul, Bursa, Gaziantep'te 'sadece yabancıya kiralık, Türkler aramasın' ilanlarına dikkat çeken Güngör, "Yani, diyeceğim o ki, bir kişinin evini kiralamaya uygun nitelikte iseniz ve parasını ödeyecek durumda iseniz o evi kiralamanıza engel yok... Engel çıkarmak isteyen olursa da Asliye Ceza Mahkemeleri'ne başvurabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

İşte Güngör'ün bugünkü yazısı;

Vatandaşın en önemli gündemi fahiş kira fiyatları...

İstanbul'da artık 3 bin TL'nin altında ev bulmak zor... Keza Ankara'da, İzmir'de de... Samsun'da, Konya'da, Kayseri'de de geçen yıl bin TL'ye kiralanan daireler üç katına çıktı.

Kira bedelleri nedeniyle özellikle büyük şehirlerde görev yapan kamu çalışanları, asgari ücretliler ve öğrenciler bütçelerine göre ev bulamıyor.

Çoğu ortak ev tutma yoluna gidiyor. Mesele, saydığım illerle sınırlı değil...

Neredeyse tüm Türkiye'de benzer bir durum var.

Bunun elbette birçok sebebi var.