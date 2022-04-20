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    • Emlak&OTO
    • 20.04.2022 07:07
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    • 20.04.2022 07:20
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    Konutta yeni vurgun yöntemi! Fırsatçı ev sahiplerinin 'sadece yabancıya kiralık, Türkler aramasın' ilanına sert tepki: Mahkemeye verin

    Gayrimenkuldeki fiyat artışını fırsat bilen dolandırıcılar akıl almaz yöntemler geliştirdi. Evini zengin yabancılara satmak isteyen ev sahiplerini tuzağa düşüren dolandırıcılar, lüks yaşamla gözlerini boyadıkları ev sahiplerinin elinden parasını alıp sırra kadem basıyorlar. Öte yandan son dönemde emlak sitelerinde özellikle İstanbul, Bursa, Gaziantep’te ‘sadece yabancıya kiralık, Türkler aramasın’ ilanlarına dikkat çeken Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, "Bir kişinin evini kiralamaya uygun nitelikte iseniz ve parasını ödeyecek durumda iseniz o evi kiralamanıza engel yok... Engel çıkarmak isteyen olursa da Asliye Ceza Mahkemeleri'ne başvurabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

    Konutta yeni vurgun yöntemi

    Ortalama ev fiyatlarının milyon liralara çıktığı İstanbul'da dolandırıcılar da kendilerini yeni şartlara göre güncelledi. Filmleri aratmayan yöntemler geliştiren dolandırıcıların son kurbanları ise evini zengin yabancılara yüksek fiyata satmak isteyen ev sahipleri oldu. Bir dijital platformda yayınlanan Tinder Avcısı isimli belgesele benzeyen yöntem üzerinden son 2 ayda 30'a yakın kişinin dolandırıldığı tahmin ediliyor.

    EV SAHİBİNİN GÖZÜ BOYANIYOR
    Akıllara durgunluk veren yeni dolandırıcılık yöntemi ile ev sahibi, genellikle Iraklı zengin işadamı olarak tanıtılan alıcı ile lüks otellerde buluşturuluyor. Alıcı ve satıcı 2-3 gün boyunca Iraklı iş adamının finansmanıyla ultra lüks bir zaman geçiriyor. Muhtemelen bir önceki mağdurun finanse ettiği bu hayat ile ev sahibinin gözü boyanıyor. Korumalar, kiralık yatlar, hatta bu süreçte Irak gazetelerine ilişkin sahte kupürler devreye alınınarak satıcının gözünde alıcının inandırıcılığı sağlanıyor.

    Ev sahibine normal değeri 5 milyon lira olan ev için bazen iki bazen de üç katına varan fiyatlar teklif ediliyor. Bu fiyatların karşısındaki alıcı için çerez fiyatı olduğuna iyice inanan ev sahibi ise satış sürecinin bir an önce başlaması için sabırsızlanıyor. Nihayetinde bürokratik işlemler başlıyor. Ancak tam transfer işleminde Iraklı işadamına ait hesabın bürokratik bir nedenle bloke olduğu ve satış işlemine ait transferin gerçekleşmesi için Irak Maliye Bakanlığı'na ait hesaba ev sahibi tarafından resmi komisyon olarak 70 bin dolarlık vergi ödemesinin yapılması gerektiği belirtiliyor. Bu ödeme yapılır yapılmaz paranın transferinin gerçekleşeceğine inanan ev sahibi bu parayı aracılara teslim ediyor ya da kendisi transfer ediyor. Bu an her iki taraf için de son görüşme oluyor. Parayı alan dolandırıcılar derhal ortadan kayboluyor. Emniyet birimlerine ulaşan başvurulara göre son aylarda 30'a yakın kişi bu ve benzeri yöntemlerle parasını yeni nesil sahtekârlara kaptırmış durumda.



        RESMİ ARACILARLA ÇALIŞIN
        Yabancıya satış konusunda son dönemde bu ve benzeri şikâyetlere oldukça sık rastlamaya başladıklarını belirten Güleryüz Partners Kurucusu Avukat Tarık Güleryüz, özellikle yabancı bir ülkeye transfer yapıldığında hukuki süreçlerin yıllar sürebileceğini belirtiyor. Bu dolandırıcılara bir daha ulaşılmasının da oldukça zor olduğunun altını çizen Güleryüz, şunları söyledi: "Ev sahipleri ederinin üzerindeki tekliflere her zaman kuşkuyla bakmalı. Aracıların güvenirliğini mutlaka araştırmalı. Türkiye'deki taşınmaz satış sözleşmeleri kanunen tapuda yapılmak zorunda. Ayrıca ödeme ve satış eş zamanlı olmalı. Satış vaadi sözleşmeleri ise yine sadece noterde yapılabilir. Ödeme işlemlerinde muhakkak Türkiye'deki resmi kuruluşlar ve bankalar kullanılmalı. Satış işlemleri için yetkili, lisanslı bir aracı firmaya danışmalısınız. Bu firma kaç yıldır bu işi yapıyor, kaç daire teslim etmiş, bu gibi kriterlere bakılması gerekir."

        Öte yandan artan kira fiyatlarıyla ilgili durumu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör ev sahiplerine dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Son dönemde emlak sitelerinde özellikle İstanbul, Bursa, Gaziantep'te 'sadece yabancıya kiralık, Türkler aramasın' ilanlarına dikkat çeken Güngör, "Yani, diyeceğim o ki, bir kişinin evini kiralamaya uygun nitelikte iseniz ve parasını ödeyecek durumda iseniz o evi kiralamanıza engel yok... Engel çıkarmak isteyen olursa da Asliye Ceza Mahkemeleri'ne başvurabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

        İşte Güngör'ün bugünkü yazısı;

        Vatandaşın en önemli gündemi fahiş kira fiyatları...
        İstanbul'da artık 3 bin TL'nin altında ev bulmak zor... Keza Ankara'da, İzmir'de de... Samsun'da, Konya'da, Kayseri'de de geçen yıl bin TL'ye kiralanan daireler üç katına çıktı.
        Kira bedelleri nedeniyle özellikle büyük şehirlerde görev yapan kamu çalışanları, asgari ücretliler ve öğrenciler bütçelerine göre ev bulamıyor.
        Çoğu ortak ev tutma yoluna gidiyor. Mesele, saydığım illerle sınırlı değil...
        Neredeyse tüm Türkiye'de benzer bir durum var.
        Bunun elbette birçok sebebi var.


        Koronavirüs sonrasında artan maliyetlerle inşaatçıların yatırım yapma iştahı azaldı. Konut arzı azalınca fiyatlar iyice fırladı.
        Üstüne bir de ev sahiplerinin yüksek kar hırsı eklendi.
        Çoğu kişi evini yabancıya kiralama derdinde...
        Eee, hepsi bir araya gelince de vatandaşı isyan ettiren afaki rakamlar havada uçuşuyor.
        Son dönemde emlak sitelerinde özellikle İstanbul, Bursa, Gaziantep'te 'sadece yabancıya kiralık, Türkler aramasın' yazılarını görmüşsünüzdür.
        Tabii, ev sahibi ve emlakçı fırsatçılık yapıyor. Yüksek fiyatlı ilanlar ile piyasayı bozuyorlar.
        Düşünsenize, eskiden 'bekara ev yok, aileye uygun, sadece bayan kiracı arasın' denilirdi.
        Nereden nereye geldik!
        Ama bu tarz ilan veren ev sahibi ve emlakçılara kötü haber vereceğim.
        Hukuksal açıdan bu tür ilanlar Anayasa'nın eşitlik ilkesinin ihlali anlamına geliyor.
        Hukukçular, bu durumun Türk Ceza Kanunu'nun 122/d fıkrasının ihlali olduğunu söylüyor.


            Madde aynen şöyle...
            "Dil, ırk, milliyet, renk, cinsiyet, engellilik, siyasi düşünce, felsefi inanç, din veya mezhep farklılığından kaynaklanan nefret nedeniyle; bir kişiye kamuya arz edilmiş olan bir taşınır veya taşınmaz malın satılmasını, devrini veya kiraya verilmesini, bir kişinin kamuya arz edilmiş belli bir hizmetten yararlanmasını, bir kişinin işe alınmasını, bir kişinin olağan bir ekonomik etkinlikte bulunmasını, engelleyen kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır." Yani, diyeceğim o ki, bir kişinin evini kiralamaya uygun nitelikte iseniz ve parasını ödeyecek durumda iseniz o evi kiralamanıza engel yok... Engel çıkarmak isteyen olursa da Asliye Ceza Mahkemeleri'ne başvurabilirsiniz.

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            Haberler Emlak&OTO Konutta yeni vurgun yöntemi! Fırsatçı ev sahiplerinin 'sadece yabancıya kiralık, Türkler aramasın' ilanına sert tepki: Mahkemeye verin
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