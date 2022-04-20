Adana Çukurova'da icradan satılık daire fırsatı! Bu ilan büyük ilgi çekti

Adana Gayrimenkul Satış İcra Dairesi tarafından Çukurova'da bulunan 245 metrekare 4+1 daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 1 milyon 850 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 13.06.2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.



İşte detaylar

ADANA ili, ÇUKUROVA İlçesi , KARALARBUCAĞI M, 6082 Ada, 6 Parsel No 5. kat, 16 nolu bağımsız bölüm MESKEN niteliğinde tapuya kayıtlı taşınmazdır. Taşınmaz tam hisseyle (1/1) borçlu adına kayıtlıdır. İlgili mesken Çukurova Tapu Müdürlüğünde mevcut onaylı mimari projesine göre tüm yönlere cepheli olarak 78/2400 arsa paylı şeklindedir. Meskenin konumlu olduğu binada 2 adet asansör bulunmakta olup onaylı mimari projesine göre mesken brütü 245,00m² (ortak yerlerle birlikte; kat holü, merdiven holü vb. alanlar ile birlikte brütü 245,00m² olup) net 235,00m² kullanım alanlı olup 4 oda, salon, mutfak, antre-hol, 2 banyo, wc, kiler, çamaşır odası ve 3 adet balkon şeklinde inşa edilmiştir. Giriş kapısı çelik kapı, iç kapıları ahşap panel kapı ve pencereleri pvc doğramadır. Mesken zeminleri parke döşeli, duvarları saten boyalı ve tavanı kartonpiyerlidir. Islak hacim zeminleri seramik döşeli, duvarları fayans kaplı ve tavanı boyalıdır. Mutfak dolapları hazır imalat olup tezgahı mermerittir. Mesken olarak düzenlenmiş olan taşınmazın iç teknik özellikleri iyi kaliteli olup taşınmaz göl manzaralıdır.

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