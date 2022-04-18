Kastamonu Abana'da 1.659 metrekare kagir 3 katlı ev ve bahçe mahkemeden satılıktır

T.C: İnebolu Satış Memurluğu tarafından Kastamonu Abana'da bulunan 1.659 metrekare kagir 3 katlı ev ve bahçe mahkemeden satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan mülk için 3.002.465 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan mülkün satış tarihi 24.05.2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.



İşte detaylar



Kastamonu ili Abana İlçesi Merkez Mahallesi Zeytinlik Mevki de 55 Ada 48 nolu parsel sayılı tapuda Kagir 3 Katlı Ev ve Bahçe vasfında kayıtlı 1.659,16m² taşınmaz satışa konudur. Taşınmaz yaklaşık % 5-10 arasında değişen kısmen düzensiz eğime sahiptir. İlçe Hükümet Konağı binasına 850 metre asfalt yol ile ulaşılabilir konumda, Abana İlçesi Merkez Mahallenin yoğun yerleşim alanında yer almaktadır.



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