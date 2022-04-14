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    • Emlak&OTO
    • 14.04.2022 11:03
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    • 14.04.2022 11:03
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    İzmir Ödemiş'te 451 metrekare arsa icradan satışa çıkarıldı

    Basın İlan Kurumu'na ait internet sitesi üzerinden satışa çıkan ev, araba, arsa, tarla ilanları büyük ilgi çekiyor. Yeni ilanlar arasında yer alan İzmir Ödemiş'te 451 metrekare arsa fiyatıyla ön plana çıktı.

    İzmir’de 451 metrekare arsa icradan satışta

    Ödemiş İcra Dairesi tarafından İzmir'de bulunan 451 metrekare arsa icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan arsa için 340 bin TL muhammen bedel belirlendi.

    Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan arsanın satış tarihi 31.05.2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

    İşte detaylar
    İzmir ili Ödemiş ilçesi Türkmen mahallesi, Tombaklı Bedostan İçi mevkii, güllü sokak adresinde 451,00 m² yüzölçümüne sahip arsa vasıflı taşınmaz kadastroda 550 ada 399 parsel üzerinde yer alır. Söz konusu taşınmaz boş arsa durumunda olup, etrafı çit teli ile çevrilidir. Taşınmaz Türkmen mahallesi 24. ciltte 2265 sayfada işli, Ödemiş Belediyesi ve şehir merkezinin doğusunda 1700 mt mesafede yer alır. Söz konusu taşınmaz parsel blok nizam, 2 kat, TAKS:0,40, KAKS: 0,80 konut imarlıdır. Taşınmaz tam hisselidir.

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    Haberler Emlak&OTO İzmir Ödemiş'te 451 metrekare arsa icradan satışa çıkarıldı
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