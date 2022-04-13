Rize’de icradan satılık daire! Fiyatı şaşırttı

Çayeli İcra Dairesi tarafından Rize'de bulunan 3+1 daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 262 bin 766 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 30.05.2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.



İşte detaylar

B blok henüz inşa aşamasında olup, binanın betonarme karkas sistemi yapılmış , tuğla duvarları örülmüş, iç sıvası yapılmış, dış cephe mantolaması yapılmış, elektrik kabloları çekilmiş, pencere denizlikleri takılmış, çatısı yapılmış halde, başkaca herhangi bir imalat yapılmamış olup keşif esnasındaki seviyesi itibariyle natamam inşaat durumunda, mesken amaçlı kullanılamayacak seviyededir. B blok 28 nolu bağımsız bölüm mimari projede brüt 130 m2, net 105 m2 alanlı, 3 oda, salon, antre, hol, mutfak, 2 banyo ,wc, 2 balkon kısımlarından ibaret olan daire natamam inşaat seviyesindedir. Taşınmaz inşa edildiği seviye itibariyle %50,9 inşaat seviyesinde olup eksik imalat oranı ise %41,9 dur. Taşınmazın numarataj adresi henüz oluşturulmamıştır.

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