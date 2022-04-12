Gaziantep’te icradan satılık ucuza daire! Tarih belli oldu

Nurdağı İcra Dairesi tarafından Gaziantep'te bulunan 123 metrekare 2+1 daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 189 bin 797 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 09.06.2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.



İşte detaylar

Taşınmaz Başpınar caddesi ile kuğu sk. kesişiminde bulunmakta olup belediye, kaymakamlık, adliye, okul, cami vb. bir çok kamu kuruluşuna ve önemli yapılara yakın bir bölgede bulunmaktadır. Bununla birlikte belediye hizmetlerinden sosyal hizmetlerden alt yapı ve üst yapı hizmetlerinin tümünden faydalanmaktadır. Ulaşım sorunu bulunmamaktadır. Taşınmazın 1/1000 lik belediyenin uygulama imar planı içerisinde A-6 (ayrık nizam 6 kat) 6 kat konut adasında kalmakta ve iki bloktan oluşan sitenin girişi kuğu sokaktan yapılmaktadır.Bina 7 katlı olup taşınmaz teras katta yer almaktadır.

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