İstanbul'da 100 bin TL'ye daire! İcradan satışa çıktı büyük ilgi gördü

Büyükçekmece 1.İcra Dairesi tarafından Esenyurt'ta bulunan 49 metrekare daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 100 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 31.05.2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.



İşte detaylar

Yerinde yapılan incelemede, binanın ortak merdiven mahallerinde tavan ve duvar yüzeylerinin boyalı, zeminlerin mermer kaplı olduğu, merdiven korkuluklarının mevcut ve krom malzemeden olduğu belirlenmiştir. Binanın yapılış tarzı, yapım işçiliği, çeşitli kısımlarında kullanılan malzemenin cinsi ve kalitesi nazara alınarak sınıfının 2. sınıf inşaat olduğu belirlenmiştir. İlgili Belediye'de mevcut mimari projesi de zemine tatbik edilerek yerinde yapılan incelemede; projesine göre bina girişinin zemin kattan olması gerekirken fiili durumda bodrum kattan olduğu, 1 ve 2 bağımsız bölüm numaralı meskenlerin olması gereken bodrum katta yukarıda sol tarafta fotoğrafı görülen 1 adet kapının, 3 ve 4 bağımsız bölüm numaralı meskenlerin olması gereken zemin katta yukarıda sağ tarafta fotoğrafı görülen 1 adet kapının bulunduğu belirlenmiştir. Belirlenen durum karşısında bodrum kattaki 1 ve 2, zemin kattaki ise 3 ve 4 numaralı taşınmazların birleştirilmiş olarak kullanıldığı sonucuna varılmıştır. Dıştan yapılan incelemede taşınmazların boş durumda olduğu belirlenmiştir. Bu nedenle içerilerine girilemeyen taşınmazların birleştirilmiş halleri görülemediğinden değerlendirme (projesine uygun hale getirilme bedelleri yönünden hesaplama yapılamayacağından) projedeki hallerine göre yapılacaktır.

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