Kahramanmaraş Onikişubat'ta 226 metrekare 4+1 daire icradan satılıktır

T.C. Kahramanmaraş İcra Dairesi tarafından Onikişubat'ta bulunan 226 metrekare daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 1.476.485 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 31.05.2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.



İşte detaylar



Kahramanmaraş ili Onikişubat ilçesi Üngüt Mah 6718 Ada 1 Parsel E Blok 6. kat 15 nolu bağımsız bölüm 16.314,18 metrekare yüzölçümlü 22/2400 arsa paylı Taşınmaz. Kıymet takdirine konu taşınmazın dosya içerisinde bulunan tapu kaydına göre, ana taşınmaz niteliği ARSA, bağımsız bölüm niteliği MESKENdir. satışa konu hissesi 1/1dir.imar durum krokisine göre icra konusu taşınmazın bulunduğu parsel 1/1000 ölçekli uygulama imar planı içinde, E=1,60 yoğunluklu, 10 kat müsaadeli, konut alanı tanımlıdır.



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