Bursa Nilüfer Ertuğrul'da 134 metrekare daire icradan satılıktır!

T.C. Bursa 2. İcra Dairesi tarafından Nilüfer'de bulunan 134 metrekare daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 545 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 08.06.2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.



İşte detaylar

Taşınmaz Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, Ertuğrul Sokak, Selvi Apartmanı, B Blok, No:11B, İç Kapı No: 1 adresinde bulunmakta olup, taşınmazın bulunduğu ana taşınmaz; Bodrum Kat, Zemin Kat, 3 Normal Kat ve Çatı Katı olmak üzere toplam 6 katlı B.A. karkas nitelikte yapılmıştır. Yerinde yapılan incelemeler ve onaylı ruhsat projesinden yapılan ölçümlerde B Blok, 1 nolu bağımsız bölümün toplam net kullanım alanı 116,40 m², toplam bürüt kullanım alanı 134,00 m² olarak hesaplanmıştır.



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