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    • Emlak&OTO
    • 05.04.2022 09:00
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    • 05.04.2022 09:00
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    Yatırım yapacaklara fırsat! Muğla Bodrum'da otel icradan satılığa çıkartıldı

    Basın İlan Kurumu'na ait internet sitesi üzerinden satışa çıkan ev, araba, arsa, tarla ilanları büyük ilgi çekiyor. Yeni ilanlar arasında yer alan Muğla Bodrum'da bulunan otel fiyatıyla ön plana çıktı.

    Muğla Bodrum’da otel icradan satılıktır

    T.C. Bodrum 1. İcra Dairesi tarafından Muğla Bodrum'da bulunan otel icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan otel için 4.366.908 TL muhammen bedel belirlendi.

    Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan otelin satış tarihi 22.04.2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

    İşte detaylar

    Muğla İl, Bodrum İlçe, 190 Ada, 1 Parsel, TORBA Mahalle/Köy, Torba Mevkii, otel ünitesi olarak kullanılmaktadır. Nolu Bağımsız Bölüm Satışa konu taşınmaz İsmet İnönü Caddesinin batısında yer alan Demirci Mustafa Sokak ve 3007 Sokak üzerinde konumludur. Taşınmaza giriş 190/1 parsele bitişik 190/2 parsel üzerinden yapılabilmektedir. Satışa konu olan taşınmaz hali hazırda otel olarak kullanılmaktadır.

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    Haberler Emlak&OTO Yatırım yapacaklara fırsat! Muğla Bodrum'da otel icradan satılığa çıkartıldı
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