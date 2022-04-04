Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Emlak&OTO
    • 04.04.2022 12:19
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.04.2022 12:19
    ABONE OL

    Üsküdar'da 69 metrekare daire mahkemeden satışa çıktı

    Basın İlan Kurumu'na ait internet sitesi üzerinden satışa çıkan ev, araba, arsa, tarla ilanları büyük ilgi çekiyor. Yeni ilanlar arasında yer alan İstanbul Üsküdar'da 69 metrekare daire fiyatıyla ön plana çıktı.

    Üsküdar’da 69 metrekare daire mahkemeden satışa çıktı

    İstanbul Anadolu Satış Memurluğu tarafından Üsküdar'da bulunan 69 metrekare daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 420 bin TL muhammen bedel belirlendi.

    Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 24.05.2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

    İşte detaylar
    Taşınmazın bulunduğu bölge; yoğun konut amaçlı binaların bulunduğu bir yerleşim bölgesidir. Teknik altyapıları tamamlanmış ve kamu hizmetlerinden istifadesi mevcuttur. Belediye otobüsü ve minibüs gibi toplu taşıma araçlarıyla ulaşım imkanı vardır. Bölge sosyal açıdan orta sınıf gelir düzeyine sahip insanların ikamet ettiği bir yerleşim yeridir. Söz konusu parselin güney batı cephesinden Trablus sokak geçmektedir.

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    3600 ek gösterge mayısta Meclis’te
    Haberler Emlak&OTO Üsküdar'da 69 metrekare daire mahkemeden satışa çıktı
        SON DAKİKA