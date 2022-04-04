Üsküdar’da 69 metrekare daire mahkemeden satışa çıktı

İstanbul Anadolu Satış Memurluğu tarafından Üsküdar'da bulunan 69 metrekare daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 420 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 24.05.2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.



İşte detaylar

Taşınmazın bulunduğu bölge; yoğun konut amaçlı binaların bulunduğu bir yerleşim bölgesidir. Teknik altyapıları tamamlanmış ve kamu hizmetlerinden istifadesi mevcuttur. Belediye otobüsü ve minibüs gibi toplu taşıma araçlarıyla ulaşım imkanı vardır. Bölge sosyal açıdan orta sınıf gelir düzeyine sahip insanların ikamet ettiği bir yerleşim yeridir. Söz konusu parselin güney batı cephesinden Trablus sokak geçmektedir.

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