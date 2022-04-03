Manisa Turgutlu'da 107 metrekare daire icradan satışa çıktı

Turgutlu İcra Dairesi tarafından Manisa'da bulunan 107 metrekare daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 375 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 17.05.2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.



İşte detaylar

Taşınmaz yaklaşık 3 yıllık bir binadır. Daire 1 salon, 3 oda, 1 mutfak, 1 wc, 1 lavabo ve 1 koridor hacimleri ile ön cephede 1 adet balkon hacimlerinden oluşmaktadır. Daire giriş kapısı çelik kapıdır. Islak mekânların tabanları seramik kaplamadır. Oda, mutfak ve salon tabanları laminat kaplamadır. Balkon tabanları seramiktir. İç oda kapıları panel kapıdır. Oda duvarları sıva üstü plastik boyalıdır. Pencere doğramaları beyaz PVC doğramadır. Balkon korkulukları Alüminyum korkuluktur. Dairede doğalgaz bulunmaktadır. Taşınmazın bulunduğu bina asansör mevcuttur.Dairenin değerini olumlu veya olumsuz etkileyecek herhangi bir eklenti veya yapılaşmaya rastlanılmamıştır.

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