Samsun Atakum'da 142 metrekare 2+1 daire icradan satılığa çıkartıldı! Yatırım yapacaklara fırsat

Samsun İcra Dairesi tarafından Samsun Atakum'da 142 metrekare 2+1 daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 553.282 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 24.05.2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.



İşte detaylar



Samsun İli, Atakum ilçesi, Alanlı Mahallesi 376 ada 10 parselde A Blok 5.kat 9 nolu bağımsız bölüm mesken tam hisse. Mimari projesine göre brüt 142 m2 kullanım alanına sahiptir. Taşınmaz 1 salon, 1 mutfak, 2 yatak odası, 1 duşlu ebeveyn yatak odası, 1 antre, 1 hol, 1 banyo, 1 wc, 1 yangın giriş holü ve 2 balkondan oluşmaktadır.



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