İstanbul Beylikdüzü'nde yatırımlık fırsat! AVM'de bulunan dükkan icradan satışta

Büyükçekmece 2. İcra Dairesi tarafından İstanbul Beylikdüzü'nde bulunan AVM'de 54 metrekare dükkan icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan dükkan için 650 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dükkanın satış tarihi 17.05.2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.



İşte detaylar

İstanbul İl, Beylikdüzü İlçe, 650 Ada, 3 Parsel, GÜRPINAR Mahalle/Köy, 61 Nolu Bağımsız Bölüm Satışa konu taşınmaz, tapunun; Beylikdüzü, Adnan Kahveci Mahallesi, Gürpınar, 650 ada, 3 no.lu parselde kayıtlı, 2. kat, 61 no.lu işyeri olup, adres olarak; Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi, Yavuz Sultan Selim Bulvarı, No: 16, Paradise AVM, Kat: 2, Dükkan No: 61 adresinde yer almaktadır. Yerinde yapılan incelemede dükkanın plan itibariyle tek bir alandan ibaret ve projesinde yazan 53,55 m2 kullanım alanlı olduğu tesbit edilmiştir. Dükkanın vitrini alüminyum doğrama camlıdır. Dükkan, AVM girişine göre 2. katta yer almaktadır.

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