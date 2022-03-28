Antalya Muratpaşa'da 3+1 dubleks daire icradan satışa çıktı

Antalya Gayrimenkul Satış İcra Dairesi tarafından Muratpaşa'da bulunan 3+1 dubleks daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 1 milyon 500 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 24.05.2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.



İşte detaylar

Taşınmaz bina 12 yıllık olup iç mekan olarak halihazırda bakımlı durumdadır.Taşınmaz 1.katta; 2 oda, 1 salon+ mutfak, 1 banyo, 1 balkon ve antre-hol alanlarından oluşmaktadır. Çatı katında ise; projesinde 1 oda, 1 banyo, antre ve 1 teras bulunmaktadır. Ancak mahallinde çatı katında 4 oda, 1 banyo, antre ve 2 teras (birleşik) alanı bulunmaktadır. Salonda ve odalarda zeminler laminant parke, tavan plastik boya + kartonpiyer , duvarlar plastik boya, kapılar amerikan panel , pencere doğramaları pvc doğrama şeklindedir.Mutfak zemini açık mutfak olup seramik, duvar plastik boya+fayans , tavan plastik boya+kartonpiyer , pencere pvc doğrama şeklindedir.

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