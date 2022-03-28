Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Emlak&OTO
    • 28.03.2022 11:05
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.03.2022 11:05
    ABONE OL

    Antalya Muratpaşa'da 3+1 dubleks daire icradan satışa çıktı

    Basın İlan Kurumu'na ait internet sitesi üzerinden satışa çıkan ev, araba, arsa, tarla ilanları büyük ilgi çekiyor. Yeni ilanlar arasında yer alan Antalya Muratpaşa'da 3+1 dubleks daire fiyatıyla ön plana çıktı.

    Tatil cennetinde icradan satılık daire fırsatı

    Antalya Gayrimenkul Satış İcra Dairesi tarafından Muratpaşa'da bulunan 3+1 dubleks daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 1 milyon 500 bin TL muhammen bedel belirlendi.

    Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 24.05.2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

    İşte detaylar
    Taşınmaz bina 12 yıllık olup iç mekan olarak halihazırda bakımlı durumdadır.Taşınmaz 1.katta; 2 oda, 1 salon+ mutfak, 1 banyo, 1 balkon ve antre-hol alanlarından oluşmaktadır. Çatı katında ise; projesinde 1 oda, 1 banyo, antre ve 1 teras bulunmaktadır. Ancak mahallinde çatı katında 4 oda, 1 banyo, antre ve 2 teras (birleşik) alanı bulunmaktadır. Salonda ve odalarda zeminler laminant parke, tavan plastik boya + kartonpiyer , duvarlar plastik boya, kapılar amerikan panel , pencere doğramaları pvc doğrama şeklindedir.Mutfak zemini açık mutfak olup seramik, duvar plastik boya+fayans , tavan plastik boya+kartonpiyer , pencere pvc doğrama şeklindedir.

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Rusya - Ukrayna müzakereleri İstanbul’da yapılacak
    Haberler Emlak&OTO Antalya Muratpaşa'da 3+1 dubleks daire icradan satışa çıktı
        SON DAKİKA