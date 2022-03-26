Yalova Çiftlikköy'de 67 metrekare daire icradan satışa çıktı

Yalova İcra Dairesi tarafından Çiftlikköy'de bulunan 67 metrekare daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 185 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 28.05.2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.



İşte detaylar

Satışa konu taşınmaz; Zemin kattan yapılan bina girişine göre sağ ön-arka kolda konumludur. Onaylı mimari projesine göre toplam brüt yaklaşık 67 m2 alanlıdır. 2 oda banyo mutfak antre salon ve 3 balkon hacimlerinden oluşmaktadır. Binada dış cephe dış cephe boyası ile boyalı giriş kapısı çamlı demir doğramadır. Ulaşım sorunu yoktur. Bulunduğu bölgede Yalova roro terminali beno plastik fabrikası İDO Topçular vapur iskelesi fabrikalar konutlar ve ticari yapılar bulunmaktadır. Yalova İzmit karayoluna yürüme mesafesindedir. Taşköprü sınırlarında kalmaktadır.

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