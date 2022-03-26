İstanbul'da icradan satılık ucuza daire fırsatı! 30 Mayıs'ta satışta

Gaziosmanpaşa 6. İcra Dairesi tarafından Sultangazi'de bulunan 87 metrekare daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 500 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 30.05.2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.



İşte detaylar

Taşınmazın bulunduğu site, sekiz bloklu, açık otoparklı, peyzajlı, çocuk oyun alanlı, güvenlikli ve çevre duvarlı bir sitedir. Taşınmazın bulunduğu blok; Bodrum kat + zemin kat + 6 normal katı olmak üzere katlar dört daire üzeri, 28 bağımsız bölümlü ve 8 katlıdır. Bina giriş holü ve merdivenler mermer kaplamalı demir korkuluklu, merdivenkovası duvarı boyalı, bina giriş kapısı demir kapılı, dış cephesi mantolama kaplamalı asansörlü, doğalgazlı ısıtmalı, elektrik, su sıhhi tesisatı mevcuttur. Yerinde yapılan incelemede C Blok 1.Kat (8) nolu dairenin, odalar ve salon laminant parke kaplamalı, antre hol, mutfak, banyo, wc ve balkon zeminleri seramik kaplamalı olup duvarlar sıva üzeri plastik boyalı, ıslak zeminlerde ise duvarlar seramik kaplamalı banyosunda sıhhi tesisat armatürleri ile tamamlayıcı aksesuarları mevcut mutfakta ise sabit tezgâh ile mutfak dolaplı, dış kapısı çelik kapılı, iç kapılar ahşap kapılı, pencereler pvc ve ısıcamlıdır. Sultangazi Belediyesi İmar arşivinden onaylı mimari projesine göre; C blok 1.Kat (8) nolu daire girişte antre hol, salon, üç odalı, mutfak, banyo, wc ve balkon mahallerinden oluşmakta yaklaşık toplam net 87,00 m² alanlıdır.

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