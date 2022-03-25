Bitlis Ahlat'da 3+1 daire icradan satılıktır (İcradan satılık daire ilanları)

T.C. Ahlat İcra Dairesi tarafından Ahlat'ta bulunan 3+1 daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 240 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 16.05.2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.



İşte detaylar:



Bitlis İli, Ahlat İlçesi, Selçuklu Mahallesi, Yoncalar Düzü Mevkii, 184 Ada, 61 Parsel, A Blok, Kat:2, 11 Nolu Bağımsız Bölüm mesken niteliğindeki taşınmazdır. Şehir merkezinde olan taşınmaza ulaşım kolaylıkla sağlanabilmektedir. Taşınmaz yaklaşık 6 yaşında olup asansörlü, doğalgaz ile ısıtılan, mülkiyet projesinde 3 oda, salon, antre, mutfak, wc, banyodan oluşmakla 160 m" brüt inşaat alanına sahiptir. Daire apartmanın kuzeydoğu cephesinde bulunmaktadır.

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