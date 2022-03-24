İzmir Bayraklı’da 2+1 daire icradan satışa çıktı

İzmir 26. İcra Dairesi tarafından Bayraklı'da bulunan 2+1 daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 410 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 28.06.2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.



İşte detaylar

Normal kat 79-86 no'lu meskenden oluşmakta olduğu, meskenin 83.00 m² BRÜT alanlı olduğu, mevcut hali ile %20 yıpranmalı olduğu ile Antre+Hol, Salon, Mutfak, 2 Oda, Banyo ve Balkondan oluşmakta olduğu, Bina betonarme yapı tarzında, zemin kat, 10 normal kat olmak üzere toplam 11 katlı olduğu ve binanın genel giriş kapısı demir profilden imal, genel giriş ve merdivenleri mermer kaplı olduğu, Dairenin çelik genel giriş kapılı, dış ve iç duvarları sıvalı ve badanalı, iç ve dış doğramalarının mevcut olup zeminlerinin kaplamalı olduğu, ıslak alanların zemini seramik duvarı fayans ile kaplı ve vitrafiye, armatürlü olduğu, Antre+Hol 8.29 m², Salon 22.11 m², Mutfak 6.70 m², 1. Oda 8.12 m² 2. Oda 14. 87 m² toplamda 72.49 m² net alanlardan oluştuğu, ulaşım açısından ;yüzbaşı İbrahim Hakkı caddesinden 2084/7 sokağa girildiğinden 45 mt. Sonra solda parsele ulaşıldığı belirtilmiştir.

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