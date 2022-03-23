Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Emlak&OTO
    • 23.03.2022 11:17
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.03.2022 11:18
    ABONE OL

    Samsun Atakum'da 400 metrekare arsa icradan satışa çıktı

    Basın İlan Kurumu'na ait internet sitesi üzerinden satışa çıkan ev, araba, arsa, tarla ilanları büyük ilgi çekiyor. Yeni ilanlar arasında yer alan Samsun Atakum'da 400 metrekare arsa fiyatıyla ön plana çıktı.

    Samsun’da 400 metrekare arsa icradan satışa çıktı

    Samsun İcra Dairesi tarafından Atakum'da bulunan 400 metrekare arsa icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan arsa için 720 bin TL muhammen bedel belirlendi.

    Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan arsanın satış tarihi 17 Mayıs 2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

    İşte detaylar
    Samsun İli, Atakum İlçesi, Taflan Mahallesi, 2710 ada, 2 parselde kayıtlı 400 m2 arsa vasfında taşınmaz. Atakum Belediyesi sınırları içinde bulunmaktadır. Topoğrafik olarak düz bir arazi yapısına sahiptir ve her türlü inşaat yapılabilir durumdadır. Belediyenin sağladığı hizmetlerden yararlanmaktadır. Taşınmazın her iki yanından yol geçmektedir. Taşınmazın çevresinde yapılaşma başlamamıştır. Parsel, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında; Ticaret Alanı Yençok: 8,50 metre olan yere isabet etmekte olup, Taks:0.40 Kaks (Emsal):0.80 yapılaşma koşulu bulunmaktadır. Taşınmaz konum olarak, Samsun-Sinop yolunun kuzey yönünde denize yakın konumdadır.

    İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Yağışların etkisi rakamlara yansıdı! Dev artış
    Haberler Emlak&OTO Samsun Atakum'da 400 metrekare arsa icradan satışa çıktı
        SON DAKİKA