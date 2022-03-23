Samsun İcra Dairesi tarafından Atakum'da bulunan 400 metrekare arsa icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan arsa için 720 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan arsanın satış tarihi 17 Mayıs 2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar

Samsun İli, Atakum İlçesi, Taflan Mahallesi, 2710 ada, 2 parselde kayıtlı 400 m2 arsa vasfında taşınmaz. Atakum Belediyesi sınırları içinde bulunmaktadır. Topoğrafik olarak düz bir arazi yapısına sahiptir ve her türlü inşaat yapılabilir durumdadır. Belediyenin sağladığı hizmetlerden yararlanmaktadır. Taşınmazın her iki yanından yol geçmektedir. Taşınmazın çevresinde yapılaşma başlamamıştır. Parsel, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında; Ticaret Alanı Yençok: 8,50 metre olan yere isabet etmekte olup, Taks:0.40 Kaks (Emsal):0.80 yapılaşma koşulu bulunmaktadır. Taşınmaz konum olarak, Samsun-Sinop yolunun kuzey yönünde denize yakın konumdadır.

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