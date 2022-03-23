Kocaeli Başiskele'de 3+1 130 metrekare daire icradan satışa çıktı

Kocaeli İcra Dairesi tarafından Başiskele'de bulunan 3+1 130 metrekare daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 440 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 28 Nisan 2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :Kocaeli İl, Başiskele İlçe, 836 Ada, 18 Parsel, Ş. YUVACIK Mahalle/Köy,612.61 m2 yüzölçümü, Üç Katlı Betonarme Apartman ve Arsası vasfı ile tapuda kayıtlıdır. Davaya konu taşınmaza ait güncel tapu kayıtları, krokiler ve fiili zemin durumuna göre, davaya konu yer, 836 ada 18 nolu parsel üzerindeki binanın 2*Çatı Piyesi katta bulunan Dubleks Mesken nitelikli 6 bağımsız bölüm nolu taşınmaz 10 yıllık müstakil binada bulunan dubleks meskendir. Mesken nitelikli 6 nolu bağımsız bölüm girişi binanın 2. Kat seviyesinden sağlanmaktadır. İskan edildiği görülmüştür. Kapısı kapalı olduğu için içi gezilememiştir. Projesine göre 140m² brüt ve 130m² net alandadır Alt katta salon oda (projede kömürlük olarak geçmektedir) tuvalet banyo 2 balkon üst katta 3 yatak odası banyo teras vardır. Dış cephede ısı yalıtım yapılmıştır. Kıymet takdirine konu daire gezilemediği için yapım yaşı ve binanın nitelikleri göz önüne alınarak standart malzemelerle yapılı olduğu, lüks olmadığı, yıpranmasının az olduğu kabul edilerek değer belirlenmiştir.İbrahim Hakkı Cad. İle İsmail Gazi Sok. Birleşiminde köşebaşında bulunmaktadır. Başiskele Belediyesi' ne ve Başiskele Kaymakamlığı'na yakın konumdadır. Arsa asgari rayiç bedeli 54,66TL /m² dir.

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