İstanbul’da icradan satılık daire fırsatı! Fiyatı ilgi çekti

Silivri İcra Dairesi tarafından İstanbul'da bulunan 116 metrekare daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 350 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 17 Mayıs 2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar

Kıymet takdirine konu taşınmaz, tapunun İstanbul İli, Silivri İlçesi, Sancaktepe Mah., KaraAğaç Ovası Mevkii, 245 Ada, 8 Parsel numarasında kayıtlı, 34.938,93 m? yüzölçümlü, Arsa vasıflı,77/34955 Arsa Paylı, E-2 Blok, 4.Kat, 20 Bağımsız Bölüm Nolu, Mesken Nitelikli taşınmaz olup adres olarak Çanta Mahalle Merkezinin Kuzeydoğusunda bulunan Beytül Erkam Mescidinin de cephesi olan Altınlı Sokak'tan girişi olan Kılıçaslan Sitesi içerisinde E2 Blok nolu binada bulunmaktadır. Dosyasında, yerinde ve Silivri Belediye Başkanlığı arşivindeki dosyasında yapılan incelemede aşağıdaki tespitlerde bulunulmuştur. Silivri Belediye Başkanlığı arşiv dosyasındaki projede taşınmazın bulunduğu binanın 1 bodrum kat, zemin kat ve 4 normal kat'tan oluştuğu, B.A.K., plak kiriş ve tuğla dolgu olduğu, taşınmazın antre, İv-wc, mutfak, salon, hol, 3 yatak odası, 1 banyo ve 2 balkon olarak projelendirildiği tespit edilmiştir. Dosyasında bulunan 11/09/2008 tarih, 2008/4-6ruhsat nolu Yapı Ruhsatına ve 26/01/2021 tarih, 2021/12 belge nolu Yapı Kullanma İzin Belgesinde taşınmazın 116,34 m? olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu taşınmazın bulunduğu binanın ve sitenin tamamlandığı ve yaşamın başladığı, sitenin peyzajının yapılı olduğu, havuzunun olduğu tespitedilmiştir.

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