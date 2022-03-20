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    • Emlak&OTO
    • 20.03.2022 10:55
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    • 20.03.2022 11:01
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    Muğla Milas'ta 11 dönüm tarla mahkemeden satışa çıktı

    Basın İlan Kurumu'na ait internet sitesi üzerinden satışa çıkan ev, araba, arsa, tarla ilanları büyük ilgi çekiyor. Yeni ilanlar arasında yer alan Muğla Milas'ta 11385 metrekare tarla fiyatıyla ön plana çıktı.

    Muğla’da 11 dönüm tarla mahkemeden satışa çıktı

    Milas Satış Memurluğu tarafından Muğla'da bulunan 11385 metrekare tarla icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan tarla için 2 milyon 321 bin 931 TL muhammen bedel belirlendi.

    Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan tarlanın satış tarihi 27 Nisan 2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

    İşte detaylar
    Muğla İl, Milas İlçe, 216 Ada, 243 Parsel, MEŞELİK Mahalle, Kuyucak Mevkii, Taşınmaz tarla vasfında olup; killi tınlı toprak yapısında tarım için yeterli derinliğe sahip su tutma kapasitesi iyi,alkalilik,tuzluluk,taşlılık,erezyon,drenaj ve taban suyu proplemi yoktur.Düz bir yüzeye sahiptir.Verimliliği artıran besin elementlerince iyi düzeydedir.Üzerinde zeytin ağaçları,çeşitli meyve ağaçları bulunmakta olup kuzey sınırı turizm tesisleri ile yazlık konutların bulunduğu Kuyucak mevkiine giden kadastral yola cephelidir.Taşınmaz içinde 3 adet bina ile bir adet taş örme kuyu bulunmaktadır.Binaların özelliklerini, değerlerini ve ağaçların özelliklerine ilişkin ayrıntılı kıymet takdiri raporu dosyasında mevcuttur.

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