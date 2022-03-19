İzmir Karşıyaka'da 2+1 daire icradan satılıktır (İcradan satılık daire ilanları)

T.C. Karşıyaka 4. İcra Dairesi tarafından İzmir'de bulunan 2+1 daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 900 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 10.05.2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.



İşte detaylar



İzmir İli ,Karşıyaka İlçesi, Dedebaşı Mahallesi, 32516 ada, 32 parsel; 194,62m ana taşınmaz yüzölçümlü ,4.kat+Çatı Katında yer alan 28/199 arsa paylı, 10 nolu bağımsız bölüm Karşıyaka Belediyesi İmar Müdürlüğü arşivinde incelenen mimari projesine göre konu taşınmazın 4. Kattaki bölümü oda, salon, banyo+wc mutfak, antre ve balkon; çatı katındaki bölümü 2 oda, banyo ve antre hacimlerinden oluşmak üzere net 99,70m2, brüt 114,00m2 kullanım alanlıdır.

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