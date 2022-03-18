İzmir Menemen'de 3+1 daire icradan satışa çıktı

Menemen İcra Dairesi tarafından İzmir'de bulunan 3+1 daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 320 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 17 Mayıs 2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar

Bina 9 katlıdır. Yapının sınıfı 3 grubu A'dır. Mesken, Dalton Kolejine 50 m, Nar Evlerine 100 m mesafededir. Ulaşım kolaydır. Belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır. Günün ekonomik şartları, taşınmazın yeri, mevkii, alanı, yapı tarzı, yapı sınıfı, imar durumu, malik hisseleri, emsal taşınmazlar, mevcut yapının inşaat kalitesi, emsal meskenlerin eksik ve üstün yönleri bakım ve yıpranma durumu, taşınmazın bulunduğu mevkideki yerleşim yoğunluğu, belediye hizmetlerinden yararlanıp yararlanamadığı hususları, ulaşım ve yol durumu, paranın satın alma gücü, değerini etkileyebilecek diğer hususlarında dikkate alınarak, İzmir ili Menemen İlçesi Tapu sicil müdürlüğü kayıtlarından İzmir ili Menemen İlçesi Koyundere Köyü 2094 ada, 1 parsel, 4.581.31 m² yüzölçümlü 1 adet 9 katlı, A Blok betonarme apartman ve arsasında 1/80 arsa paylı A blok 6.Kat 23 nolu bağımsız bölüm meskenin borçlu adına kayıtlı tam payı değeri serbest piyasada oluşan emsal meskenlerin, alım satım rayiçlerine göre 320.000,00 TL (ÜÇ YÜZ YİRMİ BİN TÜRK LİRASI) olabileceği tespit edilmiştir.

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