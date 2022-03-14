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    • Emlak&OTO
    • 14.03.2022 10:38
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    • 14.03.2022 10:38
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    Adana Çukurova'da 159 metrekare 3+1 daire icradan satışa çıktı

    Basın İlan Kurumu'na ait internet sitesi üzerinden satışa çıkan ev, araba, arsa, tarla ilanları büyük ilgi çekiyor. Yeni ilanlar arasında yer alan Adana Çukurova 159 metrekare 3+1 daire fiyatıyla ön plana çıktı.

    Adana’da 3+1 daire icradan ucuza satışa çıktı

    Adana Gayrimenkul Satış İcra Dairesi tarafından Çukurova'da bulunan 159 metrekare 3+1 daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 755 bin TL muhammen bedel belirlendi.

    Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 26 Nisan 2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

    İşte detaylar
    Satışa konu taşınmaz A.Blokta bodrum zemin ve 11 normal katlı binanın 8.katında 16 numaradır. Her katta 2 adet mesken vardır. Kuzey, doğu ve batı cepheli meskende 3 oda, 1 salon, banyo, mutfak, 3 balkon ve wc mevcuttur. Taşınmaz net 159m2, Bürüt.180m2 alana sahip evin zemin döşemeleri seramiktir. Duvarları alçı sıva üzerine boyalı, tavanında kartonpiyer süsleme mevcuttur. mutfak tezgahı suni mermer malzemedir. pencere doğramaları PVC malzemedir. Banyosunda duşa kabin bulunmaktadır. Daire içi kapıları ahşap hazır kapıdır.

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    Haberler Emlak&OTO Adana Çukurova'da 159 metrekare 3+1 daire icradan satışa çıktı
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