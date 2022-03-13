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    • Emlak&OTO
    • 13.03.2022 10:54
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    • 13.03.2022 10:54
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    İzmir Buca'da icradan 250 bin liraya satılık daire

    Basın İlan Kurumu'na ait internet sitesi üzerinden satışa çıkan ev, araba, arsa, tarla ilanları büyük ilgi çekiyor. Yeni ilanlar arasında yer alan İzmir Buca'da 1+1 daire fiyatıyla ön plana çıktı.

    İzmir Buca’da icradan 250 bin liraya satılık daire

    İzmir 1. İcra Dairesi tarafından Buca'da bulunan 1+1 daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 250 bin TL muhammen bedel belirlendi.

    Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 7 Haziran 2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

    İşte detaylar
    İzmir İl, Buca İlçe, 7343 Ada, 4 Parsel, TINAZTEPE Mahalle/Köy, 6 Nolu Bağımsız Bölüm Konu bağımsız bölümün yer aldığı ana gayrimenkulde kat irtifakı kuruludur. Parselde tek blok yer almaktadır. Bina 2 bodrum kat + zemin kat + 3 normal kattan müteşekkildir. Binada 30 adet bağımsız bölüm yer almaktadır. Binaya giriş 2.bodrum kattandır. Binada asansör ve doğalgaz mevcuttur. Bina giriş kapısı camlı demir kapıdır, bina giriş zemini seramik ve merdivenler mermer kaplıdır. Bağımsız bölüm salon, açık mutfak, 1 oda, banyo-wc'den oluşmaktadır. Konu bağımsız bölüm 1+1 olup 01.05.2014 sonrası ruhsat alan binalardan olduğundan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğine uygun olarak projeden yapılan ölçüme göre net 34 m2, brüt (duvarlar dahil) 40 m2 alana sahiptir. Meskende zeminler seramik ve laminat parke, duvarlar ve tavanlar plastik boyalıdır. Banyoda duvarlar fayans kaplıdır, klozet ve lavabo mevcuttur. Mutfakta mutfak dolabı mevcuttur. Meskenin dış kapısı çelik kapı, oda kapıları amerikan kapı, pencereleri pvc doğramadır.

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    Haberler Emlak&OTO İzmir Buca'da icradan 250 bin liraya satılık daire
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