İzmir Bayraklı'da 3+1 daire icradan satılıktır (İcradan satılık daire ilanları)

T.C. İzmir 25. İcra Dairesi tarafından İzmir Bayraklı'da bulunan 3+1 daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 700 bin TL muhammen bedel belirlendi.
Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 24.05.2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.
İşte detaylar:
Satılmasına karar verilen İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Salhane mahallesi (Adalet mahallesi) inde bulunan 251 ada 5 parselintamamı 1.766.22 m2 olup, B blok 6 Katta, 1/56 arsa paylı 21 nolu bağımsız bölümün brüt alanı 96-m2 net alanı 79-m2 meksenin 3 oda 1 salon açık mutfak, 2 banyo, antre, hol ve balkonlardan ibaret, 3 oda salon yer döşemesi laminant, ıslak hacimler seramik, pencereler pvc, iç kapılar amerikan mutfak, alt ve üst dolaplı granit bankolu, 1 balkon açılır kapanır camla kaplı, duvarlar alçı sıvalı saten boyalı, banyoda duşa kabin, klozet, hilton lavabo, giriş kapısı çelik kapıdır, bina asansörlü, daire bina girişine göre sağ cephede ve çift cepheli, Bayraklı nüfus müdürlüğü ile Selimiye camiine vede Adalet mahallesi muhtarlığınayakın, ulaşım kolay, Belediye hizmetlerinden yararlanmakta, emsal mekseklerin rayiçlerine göre 700.000.00-TL.muhammen bedellidir.
İlana gitmek için tıklayın
Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 24.05.2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.
İşte detaylar:
Satılmasına karar verilen İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Salhane mahallesi (Adalet mahallesi) inde bulunan 251 ada 5 parselintamamı 1.766.22 m2 olup, B blok 6 Katta, 1/56 arsa paylı 21 nolu bağımsız bölümün brüt alanı 96-m2 net alanı 79-m2 meksenin 3 oda 1 salon açık mutfak, 2 banyo, antre, hol ve balkonlardan ibaret, 3 oda salon yer döşemesi laminant, ıslak hacimler seramik, pencereler pvc, iç kapılar amerikan mutfak, alt ve üst dolaplı granit bankolu, 1 balkon açılır kapanır camla kaplı, duvarlar alçı sıvalı saten boyalı, banyoda duşa kabin, klozet, hilton lavabo, giriş kapısı çelik kapıdır, bina asansörlü, daire bina girişine göre sağ cephede ve çift cepheli, Bayraklı nüfus müdürlüğü ile Selimiye camiine vede Adalet mahallesi muhtarlığınayakın, ulaşım kolay, Belediye hizmetlerinden yararlanmakta, emsal mekseklerin rayiçlerine göre 700.000.00-TL.muhammen bedellidir.
İlana gitmek için tıklayın