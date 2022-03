Mersin Akdeniz'de 114 metrekare dükkan icradan satışa çıktı

Mersin 7. İcra Dairesi tarafından Akdeniz'de bulunan 114 metrekare dükkan icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan dükkan için 347 bin 700 TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dükkanın satış tarihi 20 Nisan 2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.



İşte detaylar

Mersin İl, Akdeniz İlçe, 4746 Ada, 1 Parsel, NUSRATİYE Mahalle, A blok zemin kat 1 nolu BB Dükkan(1/1) tam hisseli ; Ana taşınmaz üzerinde bulunan Yenikent Sitesi içerisinde; 6 adet betonarme bina, giriş kulübesi, kamelyalar, açık otopark vs. bulunmakta, sitenin çevresi çevre duvarı ile çevrili haldedir. Bağımsız bölüm ; betonarme olarak inşa edilen ve zemin+9 normal kattan oluşan A blok içerisinde bulunmaktadır. Bina dış yüzeyi sıva üzeri boya ile kaplı olpu bina çatısı gezilebilir teras çatıdır.Binada, onaylı mimari projesine göre zemin katta 2 adet dükkan, 1 adet mesken ve ortak alanlar; normal katlarda ise her katta ikişer adet mesken mevcuttur. kullanılan malzeme ve yıpranma payı göz önünde bulundurularak, binanın yaklaşık 35-40 yıllık olduğu anlaşılmıştır. Onaylı mimarı projesine göre; zemin kat 1 nolu dükkan kuzey-doğu cepheli olup, girişi her iki cepheden de sağlanabilmektedir. Dükkanın alanı net:114,00 m2'dir.1 ve 2 nolu bağımsız bölüm arasındaki bir kısım iç duvarların kaldırılarak birleştirildiği, bağımsız bölüm girişlerinin kaldırıldığı ve projesine göre değiştirilmiş olduğu anlaşılmıştır. Döşemeler seramik, iç duvarlar ise sıva üzeri boya ile kaplı olup, fiilen depo iş yeri halinde kullanıldığı anlaşılmıştır.

