İstanbul Bahçelievler'de 120 metrekare daire mahkemeden satışa çıktı

Bakırköy 3. Satış Memurluğu tarafından İstanbul Bahçelievler'de bulunan 120 metrekare daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 700 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 12 Nisan 2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.



İşte detaylar

İstanbul ili, Bahçelievler İlçesi, Kartaltepe Mahallesi,14/194 Arsa Payı ,817,00 m2 yüzölçümlü, 1. Kat 10 nolu bağımsız bölüm daire nitelikli taşınmazın tamamı satışa konudur. Satışa ilişkin dosyada mevcut 23/08/2021 tarihli bilirkişi raporuna göre keşif mahalinde yapılan incelemeler neticesinde satışa konu İstanbul İl, Bahçelievler İlçe, 588 Ada, 37 Parsel, 1. Kat 10 Nolu bağımsız bölüm keşif tarihi itibariyle meskendir. Dava konusu dairenin 2. Bodrum Kat + Zemin Kat + 3 normal katlı binanın 1. Katında bulunduğu 3 oda , salon, mutfak , banyo , wc , antre , koridor ve balkondan oluşup, yaklaşık 120 m2 brüt alanlı olduğu ,taşınmazın yeri ,alanı, mevkii, imar durumu belli merkezlere olan mesafesi konumu geometrik şekli, topografik şekli, yapılaşmaya uygun olduğu tespit edilmiştir.

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