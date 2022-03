Trabzon Of'ta icradan satışa çıktı! Bu ilan ilgi çekiyor

Of İcra Dairesi tarafından Trabzon'da bulunan 3+1 daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 420 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 15 Nisan 2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.



İşte detaylar

Trabzon ili, Of ilçesi, İrfanlı mahallesi, Roşi Civarı mevkii, 179 ada 5 parsel, 6. kat, 19 nolu bağımsız bölüm sayılı mesken niteliğindeki taşınmazın bulunduğu parselin toplam yüzölçümü 734,64 m² olup meskenin kat irtifak tapusu mevcuttur. 19 nolu bağımsız bölüm sayılı mesken 4/92 arsa payına sahip olup "Arsa" ana taşınmaz niteliğindedir. Taşınmaz Of İlçe Merkezinin (Hükümet Konağı) 900 metre batısında, Of Devlet Hastanesinin 700 metre kuzeybatısında ve Karadeniz Sahil Yolunun 75 metre güneyinde yer almaktadır. Meskenin bulunduğu bina 1 bodrum kat, 1 zemin kat ve 6 normal kat olmak üzere toplam 8 kattan ibaret olup betonarme kargir inşaat tarzında inşaa edilmiştir. Binanın bodrum katı açıkta kalmaktadır. Binanın dış cephesi sıvalı ve boyalıdır. Meskenin pencere doğramaları ise beyaz plastikten imâl edilmiştir. Binanın giriş kapısı camekanlı ferforjeli demir doğramadan yapılmış olup 19 nolu bağımsız bölüm meskenin giriş kapısı ise çelik kapıdır. Binada çalışır vaziyette bir adet asansör bulunmaktadır. Merdiven sahanlıkları ve basamakları mermer ile kaplı olup duvarlar ve tavanlar ise sıvalı ve boyalıdır. Merdiven korkulukları demir doğramadan imâl edilmiştir. Isınma sistemi doğalgazdır. Meskenin brüt alanı 118,00 m² olup net kullanım alanı ise 103,00 m²'dir. Meskenin kuzey ve doğu cephesi olmak üzere iki adet cephesi bulunmaktadır. Mesken içinde 3 oda, 1 salon, 1 mutfak, 1 banyo, 1 wc, 3 balkon ve antre bulunmaktadır. Salon ve odaların döşemeleri ahşap kaplı olup duvarları ve tavanları sıvalı ve boyalıdır. Mutfağın döşeme ve duvarları seramik kaplı olup tavanı sıvalı ve boyalıdır. Antrenin döşemesi seramik kaplı olup duvarları ve tavanı sıvalı ve boyalıdır.

İlanla ilgili diğer bilgiler için tıklayın