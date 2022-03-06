İstanbul’da icradan satılık ucuza daire! Fiyatı şaşırttı

Gaziosmanpaşa 6. İcra Dairesi tarafından Sultangazi'de bulunan 37 metrekare daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 240 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 18 Mayıs 2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.



İşte detaylar

İstanbul İl, Sultangazi İlçe, 14352 Parsel, YUNUSEMRE Mahalle/Köy, paşa çayırı Mevkii, 4 Nolu Bağımsız Bölüm Yerinde yapılan incelemelerde arsa üzerinde bodrum kat + zemin kat+3 normal kat+ çatı arası piyesli betonarme yapı olduğu tapuda henüz arsa nitelikli olan taşınmazda kat irtifakı kurulduğu, kat mülkiyetine geçilmediği görülmüştür. Zemin kattan girişli olarak imal edilen taşınmazın ahşap kaplamalı çelik giriş kapısı mevcuttur. Apartman giriş holü zemini merdiven basamakları ve kat sahanlıkları mermer kaplama, merdiven kovası duvarı sıva astar üzeri yağlı boyalı merdiven korkulukları alüminyum doğrama, dış cephenin boyalı olduğu görülmüştür. Tüm binanın mesken olarak kullanılan taşınmazda asansör bulunmamaktadır. Bölgede aynı özellikte konut nitelikli yapılaşma yaygın olup kamu hizmetlerinden tam olarak istifade edilmektedir. Her katta iki daire inşa edilmiş yapıda toplamda 10 bağımsız bölüm ve bir çatı arası piyesi bulunmaktadır. 4 nolu bağımsız bölüm kapı açılmadığı için alınan bilgiler ve mimari proje üzerinden değerleme yapılmıştır. Dairenin giriş kapısı çelik, pencereleri PVC mamuldendir. Pencerelerinde demir korkuluk mevcuttur. 1+1 şeklinde mimarisi olan taşınmaz salon-mutfak + oda + banyo + antre alanlarından oluşmaktadır. Salon ve oda zemin laminat kaplama, ıslak hacim zeminleri seramik kaplamadır. Salon, oda, antre duvarları sıva üzeri boyalıdır. Isınması doğalgaz yakıt ile sağlanmaktadır. Bağımsız bölümün kullanılan net alanı yaklaşık 37.04 m2 , brüt ise 46,3 m2dir.

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