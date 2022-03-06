Çanakkale Lapseki'de icradan 350 bin TL'ye satılık daire

Lapseki İcra Dairesi tarafından Çanakkale'de bulunan 2+1 80 metrekare daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 350 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 26 Nisan 2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.



İşte detaylar

Taşınmaz üzerinde üç katlı yapı bulunduğu, değer tespitine konu olan ikinci kat 3 nolu daire konum olarak; Lâpseki ilçesi merkez yerleşim alanından yaklaşık üç km Çanakkale istikametinde, devlet karayolunun 500-600 metre deniz tarafında, yeni yapılaşmaların bulunduğu mahalde olduğu, 400-500m mesafeden deniz görür konumda, civarında emsal yapılaşmalar, sosyal donatı okul, cami, park alanları olduğu genel görünüm olarak 8-10 yıllık yapı olduğu, apartmanın girişi sağ yan batı cephesinde yer almaktadır. Asansörsüz, müşterek merdivenden 2. Kat 3. Nolu daireye ulaşılmakta, İmar yolları açılmış düzenlenme yapılmış, elektrik su kanalizasyon olduğu, hali hazırda parsel üzerinde 3 katlı, bahçeli apartman yapısı kullanılır durumda, yapının her katında bir daire bulunduğu, İkinci kat mesken sağ yan cepheden 1915 Çanakkale Köprü manzarasına hakim konumda, dairenin bulunduğu yapı doğalgaz müşterek tesisatı döşenmiş daireye bağlantısı olmadığı, mesken yol cephesinde ,mutfak, salon, arka ,yan cephelerde iki oda ,banyo, wc, hol şeklinde planlanmış, sağ yan cephedeki balkonlar pvc ile kapatılmış, merdiven evi küçük çatı ile kapatılmış, yol cephesi köşe balkon açık olduğu, bahçe duvar ile çevrili, giriş demir kapılı, merdivenler renkli mermer kaplama olduğu 2 oda, salon ,mutfak wc-duş, hol, balkon bölümleri bulunmak olup dairenin zeminler seramik, ıslak yüzeyler renkli seramik, duvarların iç ve dış yüzeyleri sıvalı boyalı, badanalıdır. İç kapılar panel Amerikan tarzı, giriş çelik kapı görünümlüdür. Banyo ve mutfaklarda dolaplar, banyoda duş ,vitrifiye takımları mevcut, meskenin faydalı kullanım alanı yaklaşık 80 M² bilirkişilerce tespit edilmiştir.

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