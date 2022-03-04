İzmir’de icradan satılık ucuza daire! Bu ilana ilgi büyük oldu

İzmir 25. İcra Dairesi tarafından Karabağlar'da bulunan 3+1 daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 350 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 21 Nisan 2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar

İzmir ili, Karabağlar ilçesi, Bozyaka mahallesi, 42297 ada 15 parselin 2.katta 4 nolu bağımsız bölümü olan tamamı 249m2 taşınmaz üzerinde 62/498 arsa paylı, bilirkişi raporuna göre 99.67-m2 brüt, 80.50m2 net yüzölçümlü meskenin 3 oda, salon, mutfak, banyo, antre, hol, kömürlük ve balkonlardan ibaret, 2 oda ve salon balkonlu, 1 oda salon, hol, koridor yer döşemesi masif parke, 2 oda yer döşemesi laminant, diğer mahaller seramik, duvarlar plastik badanalı, tavan kenarları kartonpiyerli, iç kapılan ahşap, pencereler pvc, mutfak alt ve üst dolaplı, mermerid bankolu, banyoda duşa kabin, klozet,lavabo, kümürlük wc ye çevrilmiş, wc de klozet, lavabo, giriş kapısı Çelik kapı, Kavaklıpınar camisine 200mt, üzümcü taksi durağına 100mt mesafede, belediye hizmetlerinden faydalanan taşınmaz-meskenin muhammen bedeli 350.000.00-TL.'dir.

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