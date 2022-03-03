İstanbul’da 280 bin TL’ye icradan satılık daire fırsatı

Büyükçekmece 2. İcra Dairesi tarafından Esenyurt'ta bulunan 55 metrekare daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 280 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 12 Nisan 2022 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.



İşte detaylar

İstanbul İl, Esenyurt İlçe,Esenyurt mah. 1202 Ada, 28 Parselde kain 2.kat 15 nolu bağımsız bölüm. Satışa konu dairenin bulunduğu bina; 3 Bodrum kat+zemin kat+ 3 normal katı olmak üzere katlarda dört daireli ve 22 bağımsız bölüm olup 7 kattan müteşekkil B.A.K. tarzda ayrık nizamda inşa edilmiş olan binanın giriş kapısı çelik kapılı, dış cephesi polyester kaplamalı, merdivenler mermer kaplamalı alüminyum korkuluklu ve asansörlüdür. Yerinde yapılan incelemede bodrum kattan girişli olup 4.katta bulunan mesken projesine göre mahal tefrişatı yapıldığı, antre, mutfak, banyo+wc ve balkon seramik kaplamalı, salon ve odalar zeminleri ise laminant parke kaplı olup duvarları sıvalı ve boyalı, salon kenarları asma tavan ve spot aydınlatmalı, mutfak kısmen, banyo+wc duvarları seramik kaplı banyosunda sıhhi tesisat armatürleri ile tamamlayıcı aksesuarları ve duşakabin mevcut iç kapıları mobilya kapılı, mesken dış kapısı çelik kapılı mutfakta ise sabit tezgâh ile ahşap mutfak dolaplı, daire pencereleri pvc ve ısıcamlı, doğalgazlı ısıtmalı olduğu ancaksayacının olmadığı görülmüş olup elektrik, su sıhhi tesisatı mevcuttur. Esenyurt Belediyesi imar arşivinden alınan mimari projesinde ve 2.Kat (15) nolu meskenin girişte antre, salon+balkon, iki odalı, mutfak, banyo+wc mahallerinden oluşmakta yaklaşık net 55,00 m² brüt 70,00 m² alana sahiptir. Taşınmazın konumu itibariyle her türlü belediye ve sosyalimkânlardan istifade edecek konumda civarın talep gören mesken ve ticari alanında yer almaktadır.

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